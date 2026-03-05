CMIC reconocerá a Mujeres del sector Constructor; lanzan convocatoria de candidatas

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que está a cargo de Juan Carlos Montaño dio a conocer la convocatoria para el Reconocimiento a Mujeres en Oficios y Profesiones de la Construcción, esto a través del voluntariado CMIC.

Con el fin de reconocer la trayectoria, esfuerzo y aportación social en áreas y oficios relacionados a la construcción lanzan dicha convocatoria la cual se basa en los siguientes requisitos:

* La postulación puede realizarse de manera individual o por propuesta de terceros.

* Desempeñarse en cualquier tipo de trabajo u oficio, sin importar el nivel profesional o área específica de la construcción.

* Colaborar en una empresa afiliada a la CIcuna postulada por empresa)

* Breve descripción (media cuartilla de su trayectoria y aportaciones.

Los y las interesadas en dejar una propuesta de candidata pueden hacerlo del 2 al 15 de marzo del 2026 a través del teléfono 614 414 6220 o al WhatsApp: 614 197 0787 gerencia@cmicdelegacionchihuahua.org o en las instalaciones de la CMIC que se localizan en la Avenida Universidad No. 2739 colonia San Felipe.