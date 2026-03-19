CMIC reconocerá a mujeres de la Construcción el próximo miércoles

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) encabezada por Juan Carlos Montaño Arreola prepara un ciclo de conferencias para las mujeres de la construcción, así como reconocimientos a mujeres destacadas en el sector.

En el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la CMIC reconocerá el esfuerzo, trabajo y dedicación de la mujer en el ambito constructor.

El evento se llevará a cabo el próximo miercoles en las instalaciones de la casa de los constructores, en la terraza CMIC en donde se llevarán a cabo dos magnas conferencias:

  • “Mujeres que abren camino”, presentada por la Mtra. Abril Liliana Torres Becerra
  • “Esencia y energía femenina en el poder de ser” con el Lic. Mario Moreno López

Además de reconocer a mujeres en 4 categorías:
– Operativo
– Administrativo
– Directivo
– Empresarias

La convocatoria fue lanzada el 2 de marzo y concluyó el 15 del mismo mes, por lo cual el miércoles serán dadas a conocer las ganadoras en un desayuno empresarial.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp