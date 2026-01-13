CMIC Chihuahua celebra Asamblea Anual y elige nuevo Comité Directivo 2026–2028

La noche de este martes se llevó a cabo la Asamblea Delegacional Ordinaria de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chihuahua, en la que los afiliados ejercieron su derecho al voto para la elección del Comité Directivo que encabezará los trabajos del organismo durante el periodo 2026–2028, conforme a lo establecido en sus estatutos.

Durante la sesión, el Ing. Julio César Mercado Rodríguez presentó su Informe de Actividades, en el que destacó una etapa de trabajo estratégico y comprometido orientado al fortalecimiento institucional de la CMIC Chihuahua. En su gestión se logró consolidar una Cámara más sólida y representativa, con crecimiento en la membresía, mayor participación de los afiliados y una defensa constante del sector de la construcción mediante la gestión institucional.

Asimismo, se resaltaron avances en la vinculación con autoridades de los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada y el sector académico, además del impulso a la capacitación, la formación de talento y la responsabilidad social a través del Voluntariado. Mercado Rodríguez dejó también bases y retos definidos para dar continuidad al desarrollo del organismo.

Posteriormente, el Ing. Juan Carlos Montaño Arreola presentó su Programa de Trabajo 2026–2028, el cual estará enfocado en fortalecer la representatividad de la Delegación mediante la atracción de nuevos afiliados, la realización de eventos de alto valor y el impulso al desarrollo empresarial. Su plan contempla también la diversificación de ingresos, la vinculación estratégica con la iniciativa privada, el fortalecimiento de las comisiones mixtas y la coordinación con CMIC Nacional para el acceso a herramientas técnicas.

De igual manera, se priorizará la actualización de la normatividad en materia de obra pública, así como la vinculación académica y la formación de talento, bajo una visión de crecimiento incluyente y sostenible para el sector de la construcción en Chihuahua.

El Comité Directivo electo, que estará al frente de la Delegación durante el periodo 2026–2028 con posibilidad de reelección por un año más, quedó integrado de la siguiente manera:

• Ing. Juan Carlos Montaño Arreola, Presidente

• Arq. Alejandro Páez Flores, Secretario

• Ing. Nidia Paola Antillón Bencomo, Tesorera

• Ing. José Luis Aude González, Vicepresidente del Sector Estatal

• Ing. David Fabián Reyes Delgado, Vicepresidente del Sector Municipal

• Ing. Mario Rodríguez García, Vicepresidente del Sector Hídrico

• Lic. Arturo Velázquez Arredondo, Vicepresidente del Sector Vivienda

• Lic. José Luis Franco Villalobos, Vicepresidente del Sector Infraestructura Educativa

• Ing. Arnoldo Méndez Villalobos, Vicepresidente del Sector Infraestructura Privada

• Ing. Aldo Palma Lucero, Vicepresidente de Instituciones

• Ing. Antonio Akel Quintana, Coordinador del Sector Infraestructura de Comunicaciones

• Arq. Marian Daniela Dávila Montoya, Coordinadora del Sector Salud

• Ing. Willilmina Yarely Schultz Cueto, Coordinadora de Jóvenes Empresarios

El Comité Directivo de la CMIC Delegación Chihuahua tendrá la responsabilidad de representar a la Cámara en asuntos de competencia federal, estatal y municipal dentro de su circunscripción territorial, así como de atender las encomiendas delegadas por el Consejo Directivo nacional. Además, continuará con la defensa de los empresarios de la construcción, la atención a los afiliados y la administración de la Delegación conforme a los lineamientos y políticas de la CMIC.