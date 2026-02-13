CLUMIN, a escena-Marcha minera-Santiago, Memo y Alfredo-Panistas “visitarán” a Pérez Cuéllar

En medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el sector y que se acentuó aún más con el secuestro de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales cinco ya fueron localizados sin vida y cinco más continúan desaparecidos, además del retiro de 1,126 concesiones, 134 tan sólo en el estado por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, hoy el Clúster Minero de Chihuahua inaugurará su VI Encuentro de Negocios en el Centro de Convenciones, en donde representantes del gremio se reunirán para seguir creando alianzas estratégicas entre proveedores y unidades mineras, a pesar de los nubarrones que se ven en el panorama, pues si de algo están seguros los de CLUMIN es que no pueden ni deben bajar los brazos, ya que ante la crisis y el prácticamente nulo apoyo por parte de la administración federal, es necesario hacerles frente a las adversidades.

Y si de mineros se trata, este sábado a las 11 horas se realizará una marcha pacífica por parte de integrantes de ese sector de la economía, así como de familiares de uno de los trabajadores que fue secuestrado y privado de la vida por un grupo criminal en Sinaloa, esto en homenaje a los fallecidos y con la esperanza de que los que siguen desaparecidos sean encontrados sanos y salvos. La marcha iniciará desde la glorieta de Pancho Villa y concluirá en la Plaza del Ángel, además de que quienes acudan, los organizadores pidieron que lo hagan vestidos de blanco y con el tradicional casco que representa la minería.

******

Los que tienen proyectado sesionar de manera extraordinaria la próxima semana y si no hay planes de última hora sería el martes 17, son los diputados locales que integran la 68 Legislatura, pues a casi dos semanas de que inicie otro periodo ordinario de sesiones, son varios los pendientes que los diputados tienen que darle trámite, y el que destaca es la elección de la próxima presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues si bien la terna ya está lista desde el pasado 27 de enero, es hora de que los cabildeos continúan para determinar quién será la ungida de entre las tres mujeres que la conforman: Ada Miriam Aguilera, Flor Corral o Fryda Licano, ya que la intención de los legisladores locales es que la persona que ocupe la presidencia de la CEDH sea electa por unanimidad a la hora de la votación en el Pleno.

******

Si de legisladores se trata, quienes ayer se reunieron con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, son el presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez y el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, los cuales acudieron a la sede del Ejecutivo chihuahuense para sostener este encuentro con el número dos de Palacio, en donde precisamente el principal tema fue el revisar los pendientes que se vienen en el próximo periodo ordinario de sesiones y con ello demostrar que existe coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues ante todo y más allá de los colores partidistas, es necesario mantener la gobernabilidad de Chihuahua en este año preelectoral.

******

Para no dejar algo en el tintero legislativo, hoy en la sesión de la Diputación Permanente, la diputada local Alma Portillo volverá a insistir para que la Junta Central de Agua y Saneamiento cumpla con lo prometido y brinde un mejor servicio a los parralenses, por lo que la legisladora del partido naranja presentará un punto de acuerdo para exhortar a la JCAS a que realice la inversión de 24 millones de pesos en la reparación y modernización de la infraestructura hídrica en Parral, por lo que pedirá especial énfasis en que ese dinero se aplique en la sustitución de tubería obsoleta y atención a las fugas, pues mientras los habitantes de la Capital del Mundo sufren por falta de agua en sus hogares, las fugas están a todo lo que dan.

Además, otro exhorto que podría prender el cerro y el debate entre quienes acudan a la Permanente, es el que presentará el panista Ismael Pérez Pavía, el cual pondrá el dedo en la llaga de la violencia desatada en el vecino estado de Sinaloa, y es que el legislador meoquense exigirá a las autoridades federales que esclarezcan y resuelvan la tragedia de la que fueron víctimas los 10 mineros secuestrados, entre los que había chihuahuenses, mismos que a decir de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un grupo criminal que opera a sus anchas en Sinaloa, los habría confundido con sus adversarios con los que se disputan la plaza. Así las tragedias en este país.

******

Los que estarán de “visita” en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez son los dirigentes panistas Daniela Álvarez y Ulises Pacheco, quienes en las últimas semanas se han convertido en la piedra en el zapato del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, pues además de exhibir sus presuntos actos de nepotismo y corrupción, vaya que le han hecho perder hasta las casillas. Es así que después del anuncio del lunes por parte de la presidenta del CDE del PAN, de que pagarán al chas chas el adeudo de predial que tiene la sede del Comité Directivo Municipal y de las denuncias, otras tantas que presentaría en contra de Pérez Cuéllar, hoy Daniela Álvarez y Ulises Pacheco se apersonarán en la sede del Ayuntamiento, en donde pretenden saldar cuentas con el alcalde expanista, todo esto a las 11:30 de la mañana hora de Ciudad Juárez.