Clausuró Municipio una Granja donde había menores consumiendo alcohol y cuatro establecimientos más por diferentes faltas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento, informa que del 23 de febrero al 1 de marzo se realizaron 217 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 25 actas administrativas y cuatro clausuras en total.

Las clausuras realizadas por diversos motivos fueron:

Importaciones Casa Viva por venta de bebidas alcohólicas sin licencia.

Cantina Videsa por extracción de bebidas alcohólicas.

Granja al norte de la ciudad, por evento sin permiso, y detección de personas sin acreditar mayoría de edad consumiendo alcohol.

Asimismo, se realizó la clausura de un establecimiento por actas no atendidas anteriormente: Cinco Panes.

Continúan activas varias células preventivas conformadas por las diversas corporaciones de seguridad, tales como EPE y K-9 de la DSPM, SEDENA, GN, FGE y SSPE, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de drogas.