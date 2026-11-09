Clausuran bar “Teofilitos” y 8 clausuras más esta semana

Durante la semana del 2 al 8 de noviembre del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 314 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 9 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Julimes y tres en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

* Palenque Expogan por operar fuera de horario

* Centro nocturno “El Show” por acta no atendida

* Restaurante bar “Teofilitos” por riña en el establecimiento

* Cantina “Las Tres Piedras” por acta no atendida

Delicias:

* Cantina “Salón Oasis” por operar fuera de horario

Julimes:

* Cantina “Julimes Bar” por operar fuera de horario

Juárez:

* Tienda de abarrotes “Six Abril” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six Juanito” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Súper 4” por operar sin permiso