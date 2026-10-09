Citlalli Hernández niega presiones de EU en selección de candidatos de Morena y aliados

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazó que existan presiones por parte del gobierno de Estados Unidos en el proceso de selección de los coordinadores por la defensa de la transformación en los estados, quienes eventualmente se convertirán en sus candidatos a gubernaturas.

Hoy, en el seminario internacional del PT, expresé mi desacuerdo con el compañero Alberto Anaya: la presidenta @Claudiashein ha sabido cooperar con Estados Unidos y defender nuestra soberanía frente a sus presiones. Entre aliados podemos discutir y expresar diferencias.

También… pic.twitter.com/ODrJS9GIah — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 8, 2026

El pasado miércoles, Alberto Anaya Gutiérrez, senador y dirigente nacional del PT, acusó a Morena de ceder ante presiones estadounidenses en el proceso interno para definir las futuras candidaturas.

“No está aquí el profesor (Alberto Anaya); de manera fraterna se lo quería decir, difiero en lo que hace unas horas o ayer declaró. No estamos bajo presión de los gringos, no estamos cediendo a ningún grupo de interés”, dijo Citlalli Hernández durante su participación en un seminario del PT.

Hernández consideró que el país se encuentra donde la presidenta Claudia Sheinbaum “ha demostrado este equilibrio difícil entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía”.

También reconoció que Morena tiene con el PT muchos temas que discutir y retos dentro de la alianza.

En agosto, Morena comenzó el proceso de Morena y partidos aliados para la elección de sus coordinadores estatales, quienes se prevé sean sus candidatos a gubernaturas en las próximas elecciones. Los resultados provocaron una crisis entre Morena y PT.

Incluso el líder del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que a su partido “por sí solo no le alcanza para ganar una gubernatura”, pero aseguró que sin su apoyo Morena puede perder varios estados.