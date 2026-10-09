Desde el PRI vigilaremos que el IEE no se extralimite y que no exista presión política: Villalobos por imposición de género en candidaturas

Ante el proyecto que plantean los consejeros del Instituto Estatal Electoral para ordenar que los partidos políticos postulen mujeres a las alcaldías de 23 municipios, el diputado local del PRI y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Villalobos, enfatizó que esa propuesta “daña” los principios de autodeterminación y organización de los partidos.

“Es importante precisar que nosotros no estamos cuestionando el principio constitucional de paridad de género. El PRI ha sido un promotor incansable desde sus documentos básicos y desde los gobiernos, para que se promueva la participación política de la mujer. No se cuestiona tampoco la procedencia constitucional de las acciones afirmativas, ni se cuestiona la obligación del Estado de promover la igualdad sustantiva. Aquí lo que es importante analizar es que se desarrolle el modelo previsto por la Ley Electoral del Estado y que se respeten los límites de las facultades reglamentarias del Instituto, no pueden sustituir por ninguna razón decisiones reservadas constitucionalmente al Poder Legislativo”, argumentó Villalobos García.

Asimismo, el legislador priista agregó que “la paridad no autoriza excluir anticipadamente a personas de una competencia electoral. La finalidad constitucional consiste en garantizar acceso paritario a las candidaturas, no en excluir previamente a personas por razón de género, igual que las acciones afirmativas no pueden transformarse en reglas de discusión. Deben ampliar, por el contrario, espacios de participación, no restringir precisamente los espacios. Entonces, nosotros desde el PRI hemos sido muy claros, respaldamos la postura que ha fijado nuestro presidente del Comité Directivo Estatal, el diputado federal Alejandro Domínguez. Estaremos muy pendientes de revisar este tema y no podemos permitir que haya alguna presión política al Instituto Estatal Electoral para fijar este tipo de lineamientos que lo que dañan es el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos”.

“Nosotros sabemos que tenemos que respetar los bloques de competitividad, el tema de la paridad de género, pero eso no implica que ellos tengan que establecer de manera obligatoria un género en alguna de las candidaturas, así que desde el PRI y sobre todo quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto que respaldamos la postura de la dirigencia estatal y estaremos vigilando desde nuestra responsabilidad, que no se extralimite el IEE en sus facultades, y estaremos buscando que todo siempre se lleve a cabo conforme a derecho, respetando el modelo democrático y respetando por supuesto el proceso electoral”, enfatizó el diputado José Luis Villalobos.