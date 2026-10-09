Vuelve el calorcito; prevén chubascos aislados en territorio estatal y máxima de 27°C en la ciudad de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante viernes 9 de octubre se mantiene la probabilidad de lluvias, actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo en diferentes regiones del estado.

Este día, las precipitaciones se pronostican de 5.1 a 25 mm en Moris, Morelos, y Guadalupe y Calvo; serán de 2.1 a 5 mm en Madera, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique y Batopilas.

En Janos, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Carichí, Guachochi, El Vergel (Balleza), San Francisco de Borja, Riva Palacio y Majalca (Chihuahua) se presentarán de manera aislada.

Las rachas de viento alcanzarán velocidades superiores a 45 km/h en Guachochi, San Francisco de Conchos y Camargo, mientras que pueden superar los 35 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Balleza, Julimes, Saucillo, Parral, Allende, López, Coronado, La Cruz, Coyame del Sotol y Ojinaga.

Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a la población a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados y mantenerse informada a través de los canales oficiales.