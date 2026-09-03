Cita presidente de la Comisión de Gobernación a reunión este lunes: Fiscalía autónoma y simplificación de trámites testamentarios, los temas

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, informó que será este lunes cuando citó a reunión para revisar varios temas, entre los que destacan el análisis de las iniciativas que buscan otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado y la simplificación de trámites testamentarios.

“Traemos varios asuntos que vamos a tratar de enlistar para el día lunes. Va a ser el tema que ya les había comentado de la eliminación de un testigo en el testamento, público y abierto. Iniciativa de un servidor que queremos agilizar porque ya está el Mes del Testamento, en donde va a haber mucha demanda de este tipo de trámite”, explicó Ramírez Gutiérrez.

Por ende, el diputado local del PRI y presente de dicha Comisión legislativa destacó que “queremos que ya quede listo este tema. Y también traemos lo de la Fiscalía Autónoma”.

“Nosotros traemos algunas observaciones que hemos estado comentando, tanto la fracción parlamentaria del PRI como las diferentes fuerzas políticas, otras más observaciones que van a estarse realizando el día lunes”, indicó Guillermo Ramírez.