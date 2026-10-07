Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año

A cinco años de iniciar su trabajo como regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel Baquera ha consolidado una forma de servir basada en escuchar, gestionar y dar seguimiento a las necesidades de las familias.

Durante el último año, correspondiente al periodo de octubre de 2025 a octubre de 2026, se atendieron 4,521 gestiones, resultado del trabajo conjunto con las y los promotores voluntarios de las Casas de Enlace, su equipo de trabajo y la colaboración con distintas dependencias y asociaciones civiles, sumando esfuerzos para atender las necesidades que se presentan en las colonias y comunidades del municipio.

Del total de gestiones, 2,696 correspondieron a atención médica, el rubro con mayor número de solicitudes. A través de la vinculación con instituciones de salud, se dio seguimiento a casos relacionados con citas médicas, procedimientos, estudios y atención especializada.

También se atendieron 683 gestiones de infraestructura, 522 relacionadas con aparatos ortopédicos, 425 apoyos diversos y 195 solicitudes vinculadas al desarrollo deportivo.

Las solicitudes llegaron a través de una oficina de puertas abiertas, el trabajo de campo, las Casas de Enlace y la línea de WhatsApp 24/7, manteniendo distintos canales de contacto con la ciudadanía.

“Detrás de cada gestión hay una persona, una familia y una necesidad que merece ser escuchada. Por eso agradezco profundamente a las voluntarias de las Casas de Enlace, a mi equipo de trabajo y a todas las instituciones y asociaciones civiles que hacen equipo con nosotros para atender y dar seguimiento a cada caso”, expresó Lupita Borruel.

La regidora destacó que gestionar también significa dar seguimiento, especialmente en los casos de salud que requieren coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno para encontrar una ruta de atención.

“No se trata solamente de recibir una solicitud. Se trata de escuchar, buscar a quién corresponde, tocar las puertas necesarias y dar seguimiento. Esa ha sido nuestra manera de trabajar durante estos cinco años”, señaló.

Borruel reconoció la colaboración de las instituciones, dependencias y organizaciones que han hecho posible atender las distintas solicitudes, así como el trabajo de quienes diariamente mantienen contacto con las familias en las colonias.

“Cinco años al frente de la Comisión de Salud se traducen en cinco años de cercanía, de historias compartidas, de vidas transformadas, de gestión y de resultados. Seguiremos trabajando con la misma responsabilidad y con el corazón puesto en Chihuahua”, concluyó.