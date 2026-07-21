Cierran carretera a Janos en tramo Ramal – Palomas Viejo por lluvias

La Secretaria de Infraestructura, Caminoss y Transporte (SICT) dio a conocer que por falla estructural provocada por las lluvias, se cierra el paso en la carretera Janos con límites de Chihuhua y Sonora.

A través de la Residencia General de Conservación de Carreteras informa que no hay paso para ningún vehículo en el Km 26+700 de la carretera Carretera Janos-límites estados de Chihuahua y Sonora, en el tramo Ramal a Palomas Viejo.

Asimismo informan que persona ya atiende la zona con señalamientos y trabajos de reparación durante la mañana.

Piden a los conductores mantener las precauciones a la hora de manejar con el fin de evitar accidentes y en caso de sufrir algún percance comunicarse de inmediato al 911.