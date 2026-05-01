Cierra abril con 19 homicidios en la capital: DSPM

A pesar de que no fue tarea fácil, abril cerró con 19 homicidios dolosos en la capital de Chihuahua, así lo afirmó esta mañana el comisario de Seguridad Pública Municipal Julio Salas, quien puntualizó que esto es resultado al trabajo coordinado que llevan entre corporaciones que semana a semana sostienen reunión como Mesa Regional de Seguridad.

Salas González recordó que en este mes la estrategia de reforzamiento en la zona oriente de la capital (Distrito Morelos) gracias al patrullaje constante. De las víctimas, sólo una correspondió al sexo femenino, mujer que tenía meses de gestación. Asimismo, de los cuerpos hallados en lotes baldíos, dos fueron calcinados.

Es importante mencionar que a nivel estatal la capital de Chihuahua cuenta con una variación de -24% homicidios a la baja, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

De las víctimas, el número de fallecidos más alto ocurrieron en los hospitales, cuando recibían atención médica urgente debido a las heridas por proyectil de arma de fuego; de estos 19 casos hay seis presuntos responsables detenidos, entre ellos, una mujer.