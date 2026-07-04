Conquistan corredores rarámuri las categorías estelares del Ultramaratón de los Cañones 2026

La Secretaría de Turismo dio a conocer que corredores rarámuri conquistaron los primeros lugares en las categorías más demandantes del Ultra Maratón de los Cañones 2026, celebrado en el Pueblo Mágico de Guachochi.

Con un tiempo de 9 horas y 16 minutos, Antonio Ramírez, originario de Guachochi y hermano de la reconocida corredora Lorena Ramírez, obtuvo el primer lugar en la categoría de 100 kilómetros (km), rama varonil.

El segundo sitio fue para Silverio Ramírez, originario de Tatahuichi, municipio de Guachochi, con un tiempo de 9 horas y 35 minutos; mientras que José Luis Nieto, del estado de Hidalgo, ocupó el tercer lugar al registrar 9 horas y 36 minutos.

Al momento de la elaboración de este boletín, ninguna competidora de la rama femenil había cruzado aún la meta en esta distancia.

En la prueba de 63 km, rama varonil, Mariano Bejarano Basigochi, originario de Guadalupe y Calvo, se impuso con un tiempo de 6 horas y 16 minutos.

El segundo sitio correspondió a Juan Contreras García, de Choguita, municipio de Guachochi, con 6 horas y 20 minutos; mientras que Francisco Javier Quintero Rentería, de Urique, obtuvo el tercer lugar con un registro de 6 horas y 31 minutos.

En la rama femenil, Candelaria Rivas Ramos, de Guadalupe y Calvo, conquistó el primer lugar con un tiempo de 7 horas y un minuto; Sabina Martínez, originaria de Guachochi, finalizó en la segunda posición con 8 horas y 4 minutos. Ambas corredoras repitieron estos resultados por segundo año consecutivo.

El tercer lugar fue para Yulisa Fuentes Bustillos, también de Guachochi, quien registró un tiempo de 8 horas y 35 minutos.

Las competencias iniciaron al amanecer, tras la tradicional bendición rarámuri encabezada por María Luisa Bustillos, autoridad de la comunidad de Ciénega de Norogachi.

El Ultramaratón de los Cañones celebra este año su 29ª edición y concluirá el domingo 5 de julio.

La carrera forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, programa de la Secretaría de Turismo que impulsa actividades de naturaleza, aventura y deportes al aire libre con identidad turística y que este año celebra su 30 aniversario.

La dependencia estatal conmemoró el aniversario de FITA Chihuahua con una ceremonia encabezada por autoridades estatales y municipales, en la que invitados especiales compartieron anécdotas y recuerdos de las primeras ediciones del programa.

La programación oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 está disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026.

Para más información sobre este y otros eventos, se invita a consultar las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.