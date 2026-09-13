Científicos descubren qué hay dentro de la “araña” que crece en la cola de una rara víbora

En el clima árido e inhóspito de las montañas Zagros, en el oeste de Irán, la vida ha encontrado una manera extraordinaria de sobrevivir.

Un ave que vuela en círculos distingue a primera vista lo que parece una araña regordeta que trepa por las rocas. Pero cuando el depredador aviar se lanza sobre ella, se convierte en la presa, mientras algo que inicialmente parecía una roca se mueve para atraparla.

La roca de superficie áspera es en realidad el cuerpo lleno de protuberancias de una víbora con características similares a cuernos en la cabeza, y la “araña” es la punta de su cola, que se mueve de manera tentadora.

Cuando los científicos recolectaron en Irán un ejemplar de víbora cornuda de cola de araña en 1968, pasaron por alto la punta de la cola con forma de arácnido.

“Todos los que miran la cola piensan que tiene un tumor, algún tipo de crecimiento o un parásito, y que se trata de una anomalía”, dijo Sara Ruane, curadora asociada de herpetología y directora de los laboratorios centrales del Centro de Investigación Integrativa Negaunee del Field Museum, en Chicago. “Y no fue sino hasta que se recolectó otro ejemplar en 2003 que alguien pensó: ‘Sabes, quizá esto sea lo normal para esta especie’”.

El ejemplar de 1968 permanece en las colecciones del Field Museum como holotipo, es decir, el individuo que los científicos utilizan como referencia para establecer las características físicas de una especie, dijo Ruane. Los investigadores utilizaron este holotipo en 2006 para describir a la serpiente como una especie recién identificada, Pseudocerastes urarachnoides.

Ahora, Ruane y sus colegas utilizaron imágenes de rayos X para observar en detalle el interior de las vértebras de la punta de la cola. Los hallazgos fueron publicados el jueves en la revista científica The Anatomical Record.

“En algunas otras serpientes, como las boas de arena y las boas de goma, las vértebras de la punta de la cola tienen formas extremas que parecen realmente alienígenas”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Georgios Georgalis, profesor asociado del Instituto de Sistemática y Evolución de los Animales de la Academia Polaca de Ciencias, en Cracovia. “Queríamos investigar si la cola de la víbora cornuda de cola de araña era igualmente extraña por dentro”.

En cambio, los investigadores descubrieron algo inesperado, y es una lección sobre por qué los esqueletos no siempre cuentan la historia completa de los animales, tanto de los que viven actualmente como de los que se extinguieron hace mucho tiempo.

Una serpiente que vive al límite

Cuando era estudiante de doctorado, Ruane vio por primera vez en 2008 un video “alucinante” de una víbora cornuda de cola de araña moviendo su inusual cola para atraer a las aves.

Se sabe que otras víboras mueven la cola, especialmente las crías, cuyas puntas de cola de color verde brillante o amarillo neón pueden parecer un gusano que se retuerce a ranas desprevenidas.

“Pero el mecanismo de la punta de la cola de la víbora de cola de araña está en otro nivel”, dijo Ruane.

La víbora es escurridiza y utiliza su musculatura para desplazarse por imponentes paredes de acantilados. Su hábitat extremo dificulta su estudio o recolección en estado silvestre.

“Algunos de los videos que he visto de estas serpientes en acción las muestran en pequeñas grietas a las que uno jamás pensaría que un animal puede aferrarse bien, mucho menos una serpiente que no tiene extremidades”, dijo Ruane. “Cuando realmente atrapa un ave, a veces toda la serpiente sale volando de la pared rocosa junto con el ave. Toda la forma de vida de esta serpiente también es bastante extraordinaria”.

Cuando Ruane y Georgalis se conocieron en una conferencia en 2023, él expresó interés en estudiar el holotipo de la víbora. Como paleontólogo, Georgalis estudia serpientes modernas para comprender los restos fósiles fragmentados de especies antiguas extintas.

Ruane recordó que el momento era perfecto porque el Field Museum estaba instalando un nuevo laboratorio de tomografía computarizada por rayos X, o XCT. Esta tecnología permite escanear objetos y crear miles de imágenes de rayos X, que luego producen representaciones tridimensionales capaces de observar el interior de las estructuras sin dañar los ejemplares, como el interior de la cola de una serpiente.

Los esqueletos de las serpientes tienen cientos de vértebras, lo que significa que las columnas vertebrales de estos animales han sido poco estudiadas en el pasado, dijo el Dr. Kurt Schwenk, profesor emérito del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut, en Storrs. Schwenk no participó en el estudio.

El holotipo fue uno de los primeros ejemplares escaneados una vez que el laboratorio comenzó a funcionar, a finales de 2024. Las imágenes revelaron que las vértebras dentro de la cola eran normales y características de la mayoría de las víboras, dijo Georgalis.

En cambio, el apéndice carnoso está compuesto por escamas alargadas y modificadas, explicó, sin ningún elemento óseo.

“Si hoy solo tuviéramos estos restos como fósiles, no podríamos reconstruir ni imaginar la morfología de su cola con forma de araña”, escribió Georgalis en un correo electrónico. “Es un recordatorio ‘doloroso’ de que los restos fósiles en paleontología no ofrecen la ‘verdad absoluta’ sobre lo magníficos que fueron alguna vez los reptiles extintos y otros animales que ahora han desaparecido”.

Como morfólogo de reptiles, Schwenk no esperaba que el señuelo incluyera algo más que tejido blando.

“Las modificaciones de las escamas para formar diversas estructuras, como espinas, cuernos, protuberancias, etc., son bastante comunes en lagartos y serpientes y, fuera de la cabeza, rara vez, si acaso, involucran el esqueleto subyacente”, escribió Schwenk en un correo electrónico.

Aunque las vértebras de las serpientes suelen ser más cortas en la cola, Schwenk observó que las vértebras caudales parecían inusualmente pequeñas en la víbora cornuda de cola de araña.

“Tener vértebras más cortas en la cola la hace especialmente flexible”, dijo Schwenk. “Esto aumentaría la capacidad de la cola para realizar las curvas estrechas y sinuosas que utiliza para crear los movimientos realistas, similares a los de una araña, del señuelo”.

Una adaptación “espectacular”

Siguen existiendo interrogantes sobre la víbora cornuda de cola de araña, como la manera en que desarrolló esta interesante característica, conocida como señuelo caudal, en el extremo de la cola.

“Si observas las dos especies más estrechamente relacionadas con la víbora de cola de araña, tienen colas de aspecto extraño”, dijo Ruane, en referencia a la víbora cornuda persa y la víbora cornuda de Field.

“Parece más pequeña de lo que debería ser y está muy queratinizada”, dijo Ruane sobre la cubierta exterior dura y seca de la cola, “y, al menos en los ejemplares que he visto, es de un color diferente. La serpiente es más o menos de color marrón arenoso o gris, y luego la cola es negra”.

Muchas serpientes mueven la cola, ya sea para ahuyentar a los depredadores o atraer a sus presas, pero la víbora cornuda de cola de araña podría ser un ejemplo extremo, similar al de las serpientes de cascabel, de cómo las características evolucionan con el tiempo a partir de determinados comportamientos, dijo.

Las investigaciones futuras podrían centrarse en los mecanismos genéticos que pudieron activarse o desactivarse para hacer aparecer el apéndice con forma de araña, agregó Ruane.

Schwenk dijo que cree que el comportamiento probablemente ya estaba presente en los antepasados de la víbora.

“La víbora de cola de araña tomó este comportamiento ancestral y lo modificó hasta convertirlo en algo realmente espectacular”, dijo Schwenk. “La estructura similar a una araña, combinada con los movimientos sinuosos de la cola, crea la impresión de una araña en movimiento tan realista que la primera vez que vi un video del comportamiento me engañó por completo. Es un maravilloso ejemplo del poder de la selección natural para moldear la forma y la función de los animales”.

Con información de CNN