Ciberseguridad, el reto pendiente para consolidar la confianza de pagos y finanzas digitales

Ocho de cada 10 mexicanos aseguran sentirse capaces de protegerse en línea; sin embargo, el fraude y las estafas siguen siendo el principal obstáculo para consolidar la confianza digital en el país. De los consumidores, 36% identifica estos riesgos como su mayor fuente de frustración al realizar transacciones digitales, de acuerdo con el “Estudio Global de Ciberseguridad 2025” elaborado por Mastercard.

El trabajo presentado revela que México avanza en madurez digital, impulsado por el crecimiento de los pagos electrónicos, la banca en línea y el comercio digital. Sin embargo, casi 80% de los usuarios ha recibido al menos un intento de estafa en el último año, lo que mantiene latente la percepción de vulnerabilidad en el ecosistema financiero.

“México vive una aceleración histórica en pagos digitales y servicios financieros. Este avance abre una oportunidad estratégica: consolidar la confianza como el principal motor del crecimiento económico. Cuando la ciberseguridad se integra desde el diseño, la innovación puede escalar de forma responsable y generar valor sostenido para consumidores, empresas y el sistema financiero en su conjunto”, señala Marcos Peralta, vicepresidente del centro de soluciones para clientes de Mastercard Latinoamérica Norte.

En este escenario, el estudio apunta que la confianza de los usuarios se concentra principalmente en las instituciones financieras, que alcanzan un nivel de confianza de 76%, así como en las redes de pago globales como Mastercard, con 66%, percibidas como los actores más sólidos para proteger tanto el dinero como los datos personales.

Además, la ciberseguridad se ha vuelto un tema cotidiano, 72% de los encuestados afirma que forma parte de sus conversaciones diarias. Aunque solo 17% reporta haber sido víctima directa de fraude, el impacto emocional persiste.

El estudio, realizado en octubre de 2025 entre 3,577 adultos de 12 países de Latinoamérica y el Caribe –incluido México–, resalta que uno de los principales desafíos del ecosistema digital es mantener el ritmo de la innovación sin erosionar la confianza de los usuarios en un entorno cada vez más expuesto a riesgos cibernéticos. Asimismo, evidencia que las expectativas en materia de seguridad continúan elevándose.

Estafas más comunes

En cuanto a las estafas, las más comunes siguen siendo el phishing y las llamadas fraudulentas, con una mayor incidencia entre adultos mayores: 28% frente a 17% en los consumidores más jóvenes. A ello se suma una nueva preocupación emergente: el uso de Inteligencia Artificial para generar contenido falso. Únicamente 15% de los encuestados confía plenamente en su capacidad para identificar este tipo de engaños.

El fraude impacta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Según el reporte, 78% de los consumidores afirma que, luego de un fraude, optaría por comprar únicamente en comercios conocidos o de mayor tamaño, lo que eleva el riesgo de exclusión digital para negocios pequeños que no integren soluciones de seguridad avanzadas.

Mastercard destaca que la ciberseguridad es en un habilitador del crecimiento económico.