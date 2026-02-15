Choque volcadura termina con ataque a balazos en Cuauhtémoc

Un accidente múltiple con personas lesionadas y detonaciones de arma de fuego generó movilización de corporaciones de seguridad la noche del sábado en el municipio de Cuauhtémoc.

Fue la noche del 14 de febrero cuando se alertó sobre un percance vial en el cruce de las calles Martín Córdova y Morelos en aquella localidad.

Los involucrados se encontraban detenidos en el semáforo cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo intentó avanzar por la terracería, impactando a una Jeep Liberty.

Tras el choque, se realizaron al menos cinco disparos contra la camioneta Lobo, cuyos ocupantes presuntamente ya eran seguidos.

Al lugar arribaron elementos de seguridad y policía vial, los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica.