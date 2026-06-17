Choque volcadura sobre puente de av. Pacheco deja una persona lesionada

Esta mañana, una persona resultó lesionada; este fue el saldo que dejó un aparatoso choque con volcadura, justo arriba del puente que cruza las vías en la avenida Pacheco en sentido del norte a sur, cuando el conductor de un taxi del sitio central camionera, un camión le invade carril a un una pick up de carga Nissan, NP 300 el impacto de la parte trasera lo que hace que gire y que es la camioneta volcada justo en la cresta del puente lo que generó gran caos vehicular.

Al lugar arribaron paramédicos de la policía municipal quienes atendieron a la persona lesionada sin ser necesario su traslado a un hospital del tráfico y en el accidente tomaron nota elementos de la policía Vial.