Choque por alcance termina con vehículo fuera del camino frente a instalaciones de Pemex

Chihuahua, Chih.– Un accidente vial se registró la noche de este lunes en el cruce de las avenidas Fuentes Mares y R. Almada, frente a las instalaciones de Pemex, luego de que un vehículo fuera impactado por alcance por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo color gris circulaba por la zona cuando fue embestido en la parte trasera por una pickup blanca. Tras el impacto, el automóvil perdió el control, salió del camino, subió la banqueta y terminó cayendo en una pequeña zanja ubicada a un costado de la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar nota del incidente y recabar información, mientras se implementó un operativo para tratar de localizar al conductor responsable, quien abandonó el sitio tras el choque.