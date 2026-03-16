Choque entre automóvil y locomotora deja un lesionado en Cuauhtémoc

Un hecho vial tipo choque entre un automóvil y una locomotora se registró la noche del domingo en el cruce de Venezuela y avenida Juárez, en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte de Vialidad, un vehículo Mazda 6 modelo 2004, color azul, conducido por Andy Josué C. V., circulaba de oeste a este por la Calzada Cuauhtémoc cuando, al llegar al cruce con las vías ferroviarias, fue impactado en su costado lateral derecho por la parte frontal de la locomotora número 4853, la cual era operada por Héctor Rafael H. D.

Tras el incidente, el conductor del automóvil fue trasladado al hospital para su valoración médica.

El vehículo particular fue asegurado y trasladado al corralón de Grúas Pineda, mientras que las autoridades dejaron cita abierta para continuar con el seguimiento del caso.