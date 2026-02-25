Choque en Periférico De la Juventud deja un lesionado grave

Un aparatoso choque se registró esta tarde en el Periférico De la Juventud, a la altura de la Mirador en donde uno de los conductores resultó gravemente lesionado y se generó caos vial.

Se trata de un choque de costado entre una pick up Mitsubishi L200 y una camioneta Habal de color azul; el primero volcó sobre tu toldo y el segundo se proyectó contra el muro de contención.

El conductor de la pick up resultó contra fuerte sangrado en la cabeza, siendo atendido por paramédicos de URGE y trasladado a un hospital para su atención médica; agentes de la Policía Vial realizaron el reporte correspondiente.