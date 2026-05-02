Choque en la Niños Héroes deja una mujer con lesiones leves

El conductor de un vehículo Mazda 6 protagonizó un accidente vial en la zona centro de la ciudad de Chihuahua, luego de omitir su alto en el cruce de la calle 17a y avenida Niños Héroes.

De acuerdo con el reporte, el Mazda circulaba en sentido de norte a sur por la calle 17a cuando, al llegar al cruce, no respetó la señal de alto, provocando la colisión contra un Chevrolet Aveo que transitaba de oeste a este. Tras el impacto, el Mazda salió proyectado hasta chocar contra la base de concreto de una luminaria, mientras que el Aveo se impactó de frente contra un poste de telefonía.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a una mujer que viajaba en el Aveo, quien resultó con lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y realizar el deslinde de responsabilidades.