Choque con volcadura en la carretera Juárez–Chihuahua deja solo daños materiales

Un accidente vial tipo choque por alcance se registró la tarde de este lunes sobre la carretera carretera Juárez-Chihuahua, a la altura del kilómetro 36+500, en sentido de norte a sur.

De acuerdo con el reporte, una pickup Nissan NP300 se impactó por alcance, lo que provocó que saliera de la cinta asfáltica y volcara sobre su costado izquierdo. La unidad presentó daños principalmente en la parte frontal.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.

Elementos de la Guardia Nacional, división caminos, acudieron al lugar para realizar el croquis correspondiente y deslindar responsabilidades.

Se presume que el accidente fue ocasionado por el pavimento mojado debido a lluvias intermitentes en la zona, aunado al exceso de velocidad. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al manejar bajo estas condiciones.