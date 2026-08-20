Choque con volcadura deja daños materiales cuantiosos en la colonia Dale

Un aparatoso accidente se registró sobre las calles Prolongación 20 de Noviembre y 59, donde el conductor de un Chevrolet Matiz de color verde perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad, salió del camino, impactó contra un poste de alumbrado público y terminó volcado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo circulaba de poniente a oriente sobre la Prolongación 20 de Noviembre cuando, al llegar al cruce con la calle 59, el conductor perdió el control del volante.

Tras salir de la carpeta asfáltica, el automóvil chocó contra un poste de luz mercurial y posteriormente terminó volcado sobre uno de sus costados.

El conductor resultó con lesiones leves y recibió atención en el lugar, mientras que el percance dejó daños materiales de consideración tanto en el vehículo como en la infraestructura urbana.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente y realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del percance.