Choque con atropello deja a un hombre lesionado en avenida de las Industrias

Chihuahua, Chih.– Un accidente vial con atropello se registró sobre la avenida de las Industrias, en el cruce con Río Santa Isabel, donde un hombre resultó lesionado tras ser proyectado por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil Volkswagen Vento color azul circulaba de norte a sur por la avenida de las Industrias. Al llegar a la altura de Río Santa Isabel, impactó un Nissan Sentra que se encontraba estacionado en el carril derecho.

En el lugar, un hombre realizaba labores mecánicas al vehículo descompuesto, con el cofre levantado. Tras el fuerte choque, el Sentra fue proyectado hacia la banqueta, golpeando al hombre, quien salió lanzado por la fuerza del impacto.

Paramédicos de una unidad de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración.

Elementos de la Policía Vial arribaron al lugar para tomar nota del accidente y realizar el peritaje correspondiente que permita deslindar responsabilidades.