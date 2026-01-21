“Chihuahua tiene poco que celebrar en sistema penitanciario”: Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera, destacada licenciada en psicología, columnista del universal y participante de podcast de Penitencia y Reincertando destacó el proceso del sistema penitenciario de Chihuahua, esto durante su participación en la Convención Nacional de Antifraude realizado en la Canaco.

En este sentido, destacó que Chihuahua fue pionero en la administración de César Duarte con cambios en los ceresos, sin embargo, esto fue cambiando en el transcurso del tiempo.

“Chihuahua tiene poco que celebrara con el sistema penitenciario actual”, comentó.

Señaló que en México se vive una crisis en general con el tema de justicia, pues solo si se trata de ser conocidos de la autoridad se da un movimiento a los procesos, manifestando que se necesitan políticas públicas que se metan a fondo en la reinserción.

Pues 96% de los delitos en México no se denuncian por miedo a la corrupción e ineficacia de los ministerios públicos.