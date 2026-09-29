Chihuahua registra la tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta del país: IMM

Ante la elevada tasa de mortalidad por cáncer de mama que registra Chihuahua, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) desplegará durante octubre una agenda de actividades encaminadas a promover la detección oportuna y facilitar el acceso de las mujeres a estudios médicos, informó su titular, Mónica Meléndez.

La funcionaria señaló que, de acuerdo con cifras del INEGI correspondientes a 2024, Chihuahua registró la tasa de mortalidad por cáncer de mama más alta del país, con 27.6 defunciones por cada 100 mil mujeres, mientras que la tasa nacional fue de 18.7. Ante este panorama, destacó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización, particularmente porque se trata de una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores biológicos, hereditarios, reproductivos y relacionados con el estilo de vida.

Meléndez subrayó que la detección oportuna puede contribuir a reducir los efectos de la enfermedad, por lo que exhortó a las mujeres a realizarse revisiones periódicas. Recordó que, de acuerdo con recomendaciones de la Secretaría de Salud, las mujeres a partir de los 25 años deben realizarse de manera constante la autoexploración y, a partir de los 40 años, acudir a estudios de mastografía de manera periódica.

“Queremos que este octubre no se quede nada más en una iluminación rosa del centro, que no se quede nada más en un listón rosa, sino que vaya mucho más allá”, expresó la titular del IMM, al anunciar las actividades que se desarrollarán durante el llamado Octubre Rosa.

El programa comenzará el 1 de octubre con una feria de servicios en la Plaza de Armas, a partir de las 16:30 horas, donde se ofrecerán vales gratuitos para mastografías a mujeres que los requieran. También se instalarán módulos de atención médica general y tamizaje, además de servicios de salud dental y otras acciones preventivas.

Durante esta jornada también se realizará una campaña de donación de cabello y entrega de gorros, con apoyo de estilistas que orientarán a las participantes sobre el proceso adecuado para que el cabello pueda ser utilizado posteriormente en beneficio de mujeres que enfrentan la enfermedad.

Asimismo, participará Grupo Reto, asociación que brinda acompañamiento a mujeres con cáncer de mama, mientras que al concluir la feria, alrededor de las 19:00 horas, se llevará a cabo el acto protocolario de iluminación de edificios del Centro Histórico de Chihuahua, acompañado por testimonios de mujeres que han enfrentado la enfermedad.

Meléndez destacó que el impacto del cáncer de mama no se limita al ámbito médico, pues también puede generar afectaciones económicas y familiares. Explicó que algunas mujeres y sus familias llegan a destinar gran parte de su patrimonio al tratamiento, por lo que consideró necesario ampliar la sensibilización hacia todo el entorno de quienes atraviesan por esta enfermedad.

Como parte de las actividades, también se realizará la clase de yoga con causa “Fluir en Rosa”, cuyo objetivo será recaudar fondos para apoyar a Grupo Reto. El evento contempla la participación de mujeres y hombres, además de una dinámica para facilitar mastografías a quienes las requieran.

Finalmente, la titular del IMM hizo un llamado a la población a involucrarse en la prevención y acompañar a las mujeres de su entorno en sus revisiones médicas.

“Quienes tengan a una mujer cerca en casa, pues preguntarle si ya se revisó, si ya se checó y hacer esta reflexión junto con ella para poder ayudarle y acompañarla”, exhortó.