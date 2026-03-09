Chihuahua muestra sus atractivos ante 22 mil personas en Travel and Adventure Show

Abierto al público en general, fueron dos días de venta directamente de nuestros touroperadores hacia las personas en California, lo que arrojó resultados positivos para el turismo en nuestra entidad.

Esta promoción está enfocada en las sedes mundialistas, con la finalidad de que quienes viajen a ser testigos del Mundial de Futbol 2026, puedan elegir a Chihuahua como un punto para vacacionar.

“Estamos muy contentos de cerrar esta semana que ha sido de mucha promoción turística para el estado de Chihuahua, tanto en Guadalajara, en Berlín, en ITB, en Long Beach, California”, aseguró Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso ¡ah Chihuahua!

“Como lo ha pedido nuestra gobernadora, Maru Campos, y nuestro secretario de Turismo, Edibray Gómez, estamos cubriendo todos los escenarios para que nuestro estado siga brillando a nivel turístico en todo el mundo”, finalizó.

Chihuahua y sus atractivos turísticos, fueron apreciados por más de 22 mil personas que asistieron al Travel and Adventure Show, que se realizó durante el pasado fin de semana en Long Beach, California.

Abierto al público en general, fueron dos días de venta directamente de nuestros touroperadores hacia las personas en California, lo que arrojó resultados positivos para el turismo en nuestra entidad.

Esta promoción está enfocada en las sedes mundialistas, con la finalidad de que quienes viajen a ser testigos del Mundial de Futbol 2026, puedan elegir a Chihuahua como un punto para vacacionar.

“Estamos muy contentos de cerrar esta semana que ha sido de mucha promoción turística para el estado de Chihuahua, tanto en Guadalajara, en Berlín, en ITB, en Long Beach, California”, aseguró Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso ¡ah Chihuahua!

“Como lo ha pedido nuestra gobernadora, Maru Campos, y nuestro secretario de Turismo, Edibray Gómez, estamos cubriendo todos los escenarios para que nuestro estado siga brillando a nivel turístico en todo el mundo”, finalizó.