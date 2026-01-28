Chihuahua fortalece su presencia internacional en FITUR 2026 con alianzas estratégicas y liderazgo en comunicación turística

-Chihuahua y San Luis Potosí se unen para fortalecer el turismo enológico de ambas entidades

-El Estado Grande de México destacó con actividades y demostraciones originarias de la región durante FITUR 2026

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, el estado de Chihuahua ha consolidado su posición como referente del sector turístico mediante la firma de convenios estratégicos con San Luis Potosí y una destacada participación en foros de análisis sobre el impacto social del turismo.

Alianza por el turismo enológico

Durante las actividades en Madrid, los estados de Chihuahua y San Luis Potosí suscribieron un convenio de colaboración enfocado en el intercambio de buenas prácticas en materia de turismo enológico.

El acuerdo firmado por el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, su homóloga potosina, Yolanda Cepeda, y el secretario general de Gobierno de dicha entidad, José Guadalupe Torres representa la primera de varias alianzas que la entidad busca concretar para fortalecer su producción y oferta turística.

Gómez Gallegos destacó que Chihuahua se ha posicionado recientemente como un destino vitivinícola de excelencia, ya que, en noviembre del año pasado, el estado obtuvo 13 medallas en el certamen México Selection by CMB celebrado en la capital de la región.

Reconocimiento y respeto a los pueblos originarios

Más allá de la promoción comercial, Chihuahua tuvo una participación académica de alto nivel, el secretario Edibray Gómez Gallegos ofreció una conferencia magistral en la 1ª Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, titulada: “Vivir del turismo o sobrevivir al turismo: el reto de comunicar ante la turismofobia”.

En su ponencia, Gómez Gallegos comentó la necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades locales:

“El valor de la gente y el cuidado de los pueblos originarios son sumamente importantes. Toda la cadena de valor debe ofrecer al viajero una experiencia única sin olvidar preservar el medio ambiente y escuchar las inquietudes de los residentes”, aseguró el funcionario.

En el panel también participaron figuras internacionales como María de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España, y Diego Barceló, CEO de Comunicación Iberoamericana.

La delegación chihuahuense mantuvo una agenda dinámica durante FITUR con actividades como catas de vinos premiados y degustaciones de gastronomía regional, activaciones con atletas rarámuri, presentaciones de nuevas estrategias de promoción turística sustentable y reuniones de negocios con mayoristas internacionales representantes de 156 países