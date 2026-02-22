Chihuahua está blindado, no vemos reacción por caída de “El Mencho”: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez manifestó que el Estado se encuentra blindando y que no observan ninguna reacción derivado de la caída de “El Mencho”.

Cabe señalar que ante los hechos violentos que se registran en otras partes del país por la caída de dicho líder, comienzan a observarse peticiones para que las autoridades blinden la entidad.

“El estado está blindado y no vemos absolutamente ninguna reacción”, respondió el secretario Gilberto Loya.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió este domingo ofrecer a la prensa detalles sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervante, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su visita a Coahuila, la mandataria fue abordada cuando se desplazaba en una camioneta y después de que salió por la ventana a saludar a los asistentes.

“Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”, se limitó a decir al grupo de periodistas que estaban alrededor del vehículo.

Aunque la prensa le pidió enviar un mensaje a los ciudadanos después de este abatimiento, la mandataria insistió: “Va a informar el Gabinete de Seguridad”.

En su intervención más temprano desde San Pedro, Coahuila, la mandataria sólo habló sobre sus programas sociales y no hizo mención del líder del CJNG.

Hasta el momento, las fuerzas federales de seguridad no han ofrecido detalles sobre este caso.

La mañana de este domingo se han reportado quema de automóviles y bloqueos carreteros en al menos siete estados del país, entre los que destacan Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas.