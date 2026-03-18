Chihuahua en el lugar 7mo en menor grado de impunidad

Datos proporcionados por la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICS) dio a conocer que el estado de Chihuahua está colocada en la 7ma posición a nivel nacional con menor grado de impunidad en el país.

El índice de impunidad Penal Institucional es un indicador que mide la incapacidad del estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para producir resultados efectivos en materia de justicia penal.

El estado de Chihuahua presenta un índice de impunidad penal institucional del 86.98% situándose por debajo del promedio nacional de las entidades federativas, que es del 89.42%.

Los estados con promedios de impunidad superiores al 96% son Jalisco (97.81%), Morelos (97.61%), Guerrero (96.19%), Estado de México (96.03%) y la Ciudad de México (96.01%).

Estados con índice de impunidad más bajo:

1.- Michoacán con 67.68%

2.- Nayarit con 73.07%

3.- Yucatán con un 74.23%