Aarón Mercury llama “hipócrita” a La Jose tras un mensaje sobre la muerte de El Komanche

Aarón Mercury respondió con un “cierra la boca” al influencer venezolano La Josedespués de que este publicara un mensaje sobre el acoso en redes tras la muertede El Komanche en Monterrey.

El tiktoker mexicano lo calificó de ser “el acosador número uno” y de hipócrita, lo que desató una ola de respuestas en X donde usuarios cuestionaron a ambos por su cercanía con creadores señalados de hostigamiento digital.

El cruce ocurrió horas después de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo Leónclasificara el caso del streamer salvadoreño como “muerte a reserva de autopsia”, con indicios preliminares que apuntan a un probable suicidio por ahorcamiento. La confirmación pericial permanece pendiente.

Carlos Mauricio Gómez, nombre real de El Komanche, fue hallado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, donde residía. Tenía 30 años y acumulaba 1.7 millones de seguidores en Twitch y 886,000 en Instagram.

El pleito entre La Jose y Aarón Mercury

José Gregorio Santos Terrasi, conocido en redes como La Jose, escribió en X: “Un streamer se suicida por el odio y acoso que recibía. ¿La reacción de la gente? Seguir tirando odio y acosando a otras personas”.

El influencer venezolano no mencionó a El Komanche por nombre, pero el contexto del mensaje no dejó lugar a dudas entre los usuarios que seguían la noticia desde la noche del domingo.

La Jose mantiene una amistad cercana con Naim Darrechi, quien sostuvo un noviazgo con Yeri Mua, la misma expareja que después tuvo Mercury, así como el hombre con quien recientemente tuvo un encontronazo en la fiesta de cumpleaños de Abelito.

La respuesta de Mercury fue directa, citando el tuit de La Jose, para escribir: “El acosador número 1 hablando, la hipocresía hablando. Cierra la boca”.

La respuesta de Mercury no fue recibida sin cuestionamientos. Decenas de usuarios en X le reprocharon su propia cercanía con creadores señalados por hostigamiento, como Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dalas Review, quien en el pasado ha enfrentado acusaciones de abuso sexual, violencia de género, machismo, misoginia y más.

“Tu amigo tiene un video narrando cómo acosó a su ex novia desde diferentes redes a pesar de haber sido bloqueado. ¿Qué dices a eso?”; “Vaya tonto eres. Tenías mis respetos antes de saber que te dejaste lavar el cerebro por el imbécil de Dalas”; “No, Aarón, eres amigo de Dalas Review, en esta estás solo”; “Aarón me caes bien pero literalmente tú eres amigo de Dalas, el peor acosador que ha parido el internet, si odias a La Jose por acosador no deberías también odiar a Dalas?”, fueron algunos de los comentarios en su post.

La Jose no emitió una segunda respuesta tras el mensaje de Mercury y se limitó a bloquear los comentarios de sus publicaciones.

Las acusaciones contra El Komanche que precedieron a su muerte

El cruce entre ambos influencers se produce en un contexto marcado por los señalamientos que recibió El Komanche en sus últimos meses de actividad. En septiembre de 2026, la streamer FernandaVaal lo acusó de presunto abuso durante los preparativos de los Squid Craft Games 2, acusación que él negó mostrando conversaciones que, según dijo, probaban que los acercamientos habían sido consensuados.

Tras la muerte del streamer, FernandaVaal reapareció en su canal de difusión de Instagram con un mensaje en el que rechazó asumir responsabilidad: “No voy a aceptar que se utilice mi apariencia, mi forma de expresarme o mi historia para descalificarme. Tampoco voy a asumir una culpa que no me corresponde”.

El padre de Komanche, José Luis Acevedo, publicó un mensaje de despedida en Facebook en el que confirmó que su hijo padecía depresión desde hacía una década: “Solo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías. Sin embargo, fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años”.

El 19 de octubre, seis días antes del hallazgo de su cuerpo, la cuenta @Komanch publicó en X: “Los días simplemente no mejoran”

La Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente la causa de muerte ni ha cerrado las diligencias periciales en torno al caso.

Aarón Mercury habló de un pendiente con El Komanche

Después del cruce con La Jose, Mercury publicó un segundo mensaje en X con un tono distinto. Una usuaria identificada como Thali escribió: “El ‘nunca sabemos las batallas internas que alguien está librando’ es tan real. Aarón nos mandó a su stream hace algunos meses, y recuerdo lo feliz que se puso, pero detrás de esa pantalla no sabemos el proceso que estaba pasando, por eso es tan importante la empatía”.

Mercury citó ese tuit y respondió: “Teníamos un stream pendiente jugando, nunca sabes qué va a pasar o lo que está pasando alguien, qué fuerte ver una noticia así. Que descanse en paz, se le extrañará. Estén pendientes de las personas que quieren y si estás pasando un mal momento recuerda que todo es temporal y siempre mejora, les mando mucha fuerza, tú puedes con esto”.