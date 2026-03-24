‘Chicanada y vacilada’ lo que siguen haciendo al diferir la audiencia para el terreno Mápula: Bonilla

Por décimo novena ocasión se difirió la audiencia constitucional del litigio para el terreno Mápula, según informó el equipo jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento, esta audiencia programada para hoy a las 9:30 horas en el primer juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, al respecto, el alcalde Marco Bonilla respondió:

“Esto ya es una vacilada y una chicanada… la verdad lo que nosotros estamos ya pidiendo es sólo una resolución que en este caso lleva ya tres años el procedimiento jurídico. Estamos ya urgidos en que recaiga una resolución para tener certeza legal, tanto los vecinos del predio como el propio Gobierno Municipal”.

Cabe recordar que el terreno Mápula, está ubicado al sur de la ciudad, fuera de la mancha urbana, a la altura del kilómetro 197 de la carretera 45, Chihuahua-Delicias. Para la selección del lugar se llevaron a cabo los estudios previstos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la SEMARNAT, entre los que se encuentran geológico y geohidrológico regionales; evaluación geológica y geohidrológica; hidrológico; topográfico; geotécnico; generación y composición de los residuos sólidos urbanos y manejo especial; generación de biogás y lixiviados.

Los estudios fueron realizados por investigadores, académicos y técnicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estos estudios se encuentran reservados temporalmente para garantizar condiciones de imparcialidad en el proceso de licitación pública para la construcción del nuevo Relleno Sanitario.

El secretario Fuentes Rascón explicó que, por esta vez, por parte de los quejosos ofrecieron dos testimonios de expertos, documento que ya se tenía en existencia, por lo que aseveró que ya se trata de una chicanada la que hacen para seguir difiriendo esta audiencia que defina de una vez por todo.