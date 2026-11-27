El gobierno de la Ciudad de México se declaró en alerta ante la llegada de la primera tormenta invernal.

Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México se declaró en alerta ante la llegada de la primera tormenta invernal, que provocará lluvias intensas, bajas temperaturas y posible caída de aguanieve, por lo que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y extremar precauciones.

Brugada advirtió que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias comenzarán este viernes y se prolongarán hasta la tarde del sábado, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, detalló que las precipitaciones comenzarán alrededor de las 15 horas del viernes, con un volumen estimado de entre 50 y 70 milímetros, por lo que podrían ser las más intensas del año.

Explicó que se trata de lluvias atípicas para esta temporada, ya que las precipitaciones de mayor intensidad suelen registrarse entre agosto y octubre.

Ante este escenario, como parte del Operativo Tlaloque 2.0, se desplegarán equipos de emergencia en los 52 puntos críticos de la ciudad, donde se registran los mayores problemas de encharcamientos e inundaciones.

Prevén temperaturas de hasta menos dos grados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó sobre la posible caída de aguanieve o nieve en las zonas altas del sur y poniente de la capital durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Se esperan temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius y mínimas de entre menos 2 y 6 grados. Para el domingo se pronostican heladas durante el amanecer.

Brugada aseguró que todo el equipo de emergencias de la administración capitalina está preparado para atender las afectaciones que pudieran presentarse.

“Todos preparados y listos. Yo tengo a todo el equipo del gobierno de la ciudad en alerta, preparados para recibir esta primera tormenta invernal que nos informó el Servicio Meteorológico Nacional. A cuidarnos todos”, expresó en un mensaje difundido en video.

Llaman a extremar precauciones

Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, cubrirse la nariz y la boca, evitar cruzar corrientes de agua y no arrojar basura en la vía pública. También pidieron evitar el uso de anafres y braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

La jefa de Gobierno llamó, además, a brindar apoyo a las personas en situación de calle y trasladarlas a espacios seguros para protegerlas del frío.

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, informó su titular, Pablo Yanes Rizo, está preparada para atender a las familias que pudieran resultar afectadas.