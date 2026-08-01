Ceutíes corren a gritos a líderes de la ultraderecha española: “Aprovechan la situación para sembrar odio”

Los residentes de Ceuta, la ciudad cimbrada por la entrada masiva de migrantes marroquíes el jueves, echaron a gritos a líderes de la ultraderecha española, en específico Núcleo Nacional y Se Acabó La Fiesta.

Con gritos como “son unos cobardes” o “aprovechan la situación para sembrar odio” o “Ceuta unida, no dividida”, los manifestantes detuvieron una congregación de esta agrupación de corte neo nazi en el centro de la ciudad.

Ap/Ceutíes protestando contra los grupos de ultraderecha en su ciudad.

La policía española tuvo que resguardar y evacuar a Alvise Pérez, líder de los ultraderechistas, y a otros integrantes de este movimiento. Lo anterior se hizo viral gracias a las redes sociales.

La ciudad de Ceuta, enclavada en el norte de África y de tan sólo 18 kilómetros cuadrados de extensión y con una población aproxima de 84 mil personas, vivió una de las crisis migratorias más graves de su historia. En menos de cuatro horas, más de 50 mil personas entraron al unísono por las frontera con Marruecos, lo que dejó 67 muertos, una de las peores tragedias migratorias de las últimas décadas.

Afp