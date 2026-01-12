Cerro Mohinora registra hasta 15 centímetros de nieve; seis municipios presentan nevadas

El Cerro Mohinora, ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, se posicionó como la zona con mayor acumulación de nieve en el estado, al registrarse hasta 15 centímetros tras el paso de la segunda tormenta invernal que afecta a la entidad.

Autoridades informaron que al menos seis municipios reportaron caída de nieve, entre ellos Guachochi, Aquiles Serdán —en la comunidad de Santo Domingo—, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Balleza y San Francisco de Conchos, donde el paisaje amaneció cubierto de blanco.

En tanto, en el municipio de Bachíniva se presentó precipitación en forma de aguanieve, mientras que en ciudades y regiones como Chihuahua capital, Namiquipa, Huejotitán, Nonoava, Allende y Urique se registraron lluvias asociadas al sistema invernal.

Las condiciones climatológicas adversas continuarán debido a la presencia de una masa de aire polar, el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal, con pronóstico de nuevas nevadas y caída de aguanieve en zonas altas de la Sierra Tarahumara durante la noche y la madrugada.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, mantenerse abrigada, evitar traslados innecesarios y permanecer atenta a los avisos oficiales ante el riesgo que representan las bajas temperaturas y las condiciones resbaladizas en caminos y carreteras.