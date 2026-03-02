Cerró febrero con 103 homicidios dolosos en la entidad

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que el mes de febrero cerró con 103 homicidios dolosos, cifra que, en palabras de su titular Gilberto Loya Chávez, es la más baja comparada con el mismo periodo de los últimos 7 años.

La estadísticia indica que durante el mes anterior, 19 de los homicidios se registraron en la ciudad de Chihuahua, 43 en Ciudad Juárez, 12 en Cuauhtémoc, 01 en Hidalgo del Parral y 28 en el resto del Estado.

Asimismo, enero cerró con 126 homicidios homicidios dolosos a nivel estatal, con un acumulado de 229 casos en lo que va del año.