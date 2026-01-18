Centro Municipal de Mediación: fomentan la paz en conflictos vecinales

La institución cuenta con un área de Medios Alternos de Solución de Conflictos para buscar acuerdos conciliatorios

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2026.- Para evitar que las diferencias vecinales escalen a delitos o perturben la paz y la armonía entre las partes involucradas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ofrece a la población en general el Centro Municipal de Mediación donde personal especializado brinda la atención necesaria para generar acuerdos conciliatorios que les ayuden a tener una mejor convivencia promoviendo la cultura de la paz.

El titular de Medios Alternos de Solución de Conflictos, Heriberto Martínez, explica que el Centro en mención se especializa en atención de conflictos vecinales que tengan que ver con la comisión de faltas administrativas, es decir, situaciones que no alcanzar a tipificar como delito.

El procedimiento para solicitar su servicio es acudiendo directamente a alguna de las dos comandancias ubicadas al norte y sur de la ciudad y exponer directamente los problemas solicitando se abra una queja contra el vecino que desee solucionar su conflicto o diferencias.

Posteriormente se cita a ambas partes para realizar una audiencia en una sala especial donde se fomenta el diálogo, pues el interés de la institución es promover la cultura de la paz y hacerles entender que la solución pacífica es mucho mejor que cualquier otra forma.

El tipo de solicitudes que llegan con mayor frecuencia al Centro Municipal de Mediación, tiene que ver con actos de molestia como fiestas escandalosas, perros sueltos en la vía pública o faltas de respeto.

Además, un tema recurrente que exponen los vecinos en conflicto, es el relacionado con las bardas que dividen las viviendas en fraccionamientos nuevos pues ambos se dicen propietarios y se acusan mutuamente de invasión, sin embargo, el Centro de Mediación les ha venido apoyando a resolver satisfactoriamente las diferencias.

El Centro Municipal de Mediación forma parte de la Subdirección de Justicia Cívica y Prevención, sus oficinas se encuentran en las comandancias Norte de avenida Homero número 500, colonia Revolución y en Comandancia Sur en avenida Pacheco número 8800.

Para mayor información se puede marcar al teléfono 614-200-40-88 o al 072, extensión 3238, en horario de 9:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.