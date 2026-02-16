Celebra Bonilla reducción de homicidios a nivel estatal; reconoce esfuerzo del Estado

El alcalde capitalino, Marco Bonilla, referente a la publicación de los estados y ciudades más violentos, explicó que la lista de México, Chihuahua es el lugar 44, en la lista de las ciudades más violentas.

“Estamos fuera de las 50 más violentas. Afortunadamente este año ha sido ya un año tranquilo, la verdad es que debo decirles que para nosotros es muy positivo que Ciudad Juárez salga de esta lista. Creo que aquí se ve el trabajo de la gobernadora Maru Campos en cuestión de seguridad, con ella se han reducido a nivel estatal más de un 20 % los homicidios dolosos en nuestro estado”.

Dejó claro que es un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Fiscalía General del Estado. “Nuestro reconocimiento y agradecimiento”.

“Aquí en la ciudad de seis homicidios, solamente tres pudieran clasificarse como situación de delincuencia organizada. Creo que ahí se está viendo la coordinación y la apuesta por parte de todas las corporaciones que intervenimos, de las fuerzas federales, del gobierno del estado y del gobierno municipal”.