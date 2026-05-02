Celebra alcalde Marco Bonilla y la Presidenta del DIF Municipal a la niñez con la “Party Fiesta Loca DIFertida”

–La celebración fue gracias a organización de Multimedios en conjunto con el DIF Estatal y Municipal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 2 de mayo de 2026.– El alcalde Marco Bonilla, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, el director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns y el gerente de Multimedios Efrén Raúl Herrera Ramírez, encabezaron la celebración del Día de la Niñez con la “Party Fiesta Loca DIFertida”, evento que reunió a cientos de niñas, niños y sus familias.

Durante su mensaje, el alcalde interactuó con las y los asistentes, motivándolos a participar en las actividades y dinámicas preparadas especialmente para ellos. El edil agradeció la presencia de autoridades y aliados que hicieron posible el evento, como la regidora Nina García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social; así como del director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte, quien facilitó el espacio para la realización de esta celebración. También reconoció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, por impulsar acciones enfocadas en el desarrollo de la niñez.

Asimismo, destacó la participación del niño presidente del DIF Municipal por un día, Jaime, y de la niña presidenta municipal electa en el marco del Día del Niño, quienes simbolizan la importancia de escuchar y tomar en cuenta la voz de la infancia en la vida pública.

En su intervención, Marco Bonilla subrayó que el principal objetivo del Gobierno Municipal es trabajar por el bienestar de las niñas y niños: “Para nosotros, el motivo del gobierno es ver a los niños felices”, afirmó. Añadió que su administración continuará impulsando programas como becas, útiles escolares y la mejora de espacios públicos para su desarrollo integral.

Durante el festejo, las familias disfrutaron de una tarde llena de alegría y entretenimiento con diversas actividades para niñas y niños. Se contó con juegos mecánicos, pintacaritas, pinta cerámica, música en vivo y dinámicas recreativas que mantuvieron el entusiasmo de las y los asistentes. Además, se realizaron rifas de scooters, bicicletas, canastas y otros premios sorpresa.

El evento también incluyó shows especiales, juego de espuma y la entrega de bolis para refrescar a las familias asistentes. Asimismo, se contó con la participación de Domingo Feliz, quien colaboró con actividades recreativas para las niñas y los niños. No solo los infantes disfrutaron de esta gran celebración, sino también madres, padres y acompañantes, quienes compartieron momentos de convivencia y diversión en familia.