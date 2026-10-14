Cazzu reconoce la influencia y los buenos momentos que vivió con Christian Nodal

Cazzu recordó que su expareja, Christian Nodal, la impulsó a explorar otros géneros y a experimentar con sonidos distintos al trap y al reguetón.

Aunque su relación terminó en medio de una fuerte polémica, Cazzureconoce que Christian Nodal también dejó una huella positiva en su vida profesional. La cantante argentina recordó que su expareja la impulsó a explorar otros géneros musicales y a probar sonidos distintos a los que habían definido su carrera.

Cazzu reconoce la influencia de Christian Nodal en su música

Durante una entrevista para el canal de YouTube Ruido y Sentimiento, Cazzu habló de esa faceta de su relación con el cantante mexicano y reconoció que sus palabras fueron importantes para atreverse a experimentar con propuestas más románticas, una inquietud que también ha desarrollado en su álbum Latinaje.

Christian Nodal y Cazzu (Getty Images)

“Supo ser en momentos muy valioso y amoroso y también muy responsable de que yo me haya animado a hacer otro tipo de música”, expresó Cazzu al recordar el papel que Christian Nodaltuvo en esa etapa de su trayectoria.

La cantante argentina explicó que, durante su relación, el artista mexicano la animaba a salir de su zona de confort y a descubrir otras posibilidades musicales. Hasta entonces, su carrera había estado muy ligada al trap y al reguetón, pero comenzó a considerar propuestas que se alejaban de esos sonidos.

Christian Nodal motivó a Cazzu a explorar otros géneros musicales

Cazzu recordó una de las frases con las que el intérprete de regional mexicano la alentaba a dar ese paso: “Anímate, no pasa nada”. Para ella, ese impulso tuvo un significado importante en su evolución artística, pues le permitió considerar otros caminos y ampliar su manera de entender la música.

Aunque la separación de ambos estuvo acompañada de controversias y declaraciones públicas, Cazzu considera que los conflictos posteriores no eliminan necesariamente los momentos positivos que vivieron juntos: “También para recordar que también hay momentos que pareciera que no, pero que no se borran, que son momentos valiosos”, agregó durante la entrevista.

La relación entre Cazzu y Christian Nodal terminó en 2024, después de que ambos se convirtieran en papás de Inti. Poco después, el cantante mexicano confirmó su relación con Ángela Aguilar, una situación que dio mucho de qué hablar en los medios de comunicación y puso a la argentina bajo los reflectores.

Desde entonces, Cazzu ha hablado en distintas entrevistas sobre lo que vivió tras su separación de Nodal y cómo la polémica alrededor de su historia influyó en la manera en que el público la veía. La cantante también ha hablado sobre la maternidad y el feminismo, temas que cobraron fuerza a raíz de la polémica por su separación. Además, plasmó parte de lo que vivió y las pensamientos que le dejó esa etapa en su libro Perreo, una revolución.