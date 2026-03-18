Catean vivienda en NCG, un detenido por presunta violación y violencia familiar

Derivado de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de cateo y una orden de aprehensión en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

La intervención efectuada la noche de ayer martes, en un domicilio de la colonia Centro, obedeció a una indagatoria por los delitos de abuso sexual agravado y violencia familiar agravada, cometidos en perjuicio de dos víctimas.

Fue un trabajo coordinado entre elementos de la AEI adscritos a la Fiscalía de Mujeres, en colaboración con el Grupo de Operaciones Tácticas de la AEI, Zona Noroeste y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ingresaron al inmueble y en su interior se detuvo a Ricardo P. R., de 28 años de edad, con la orden de aprehensión, quedando a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana conocedora de la causa penal, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación por delitos de género.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

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