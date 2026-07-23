Casa Blanca responde a rumores sobre una posible candidatura de Infantino a la ONU

La Casa Blanca evitó confirmar este jueves conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas.

“No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan después de la información publicada por el diario New York Post el martes según la cual Trump estaría promoviendo a Infantino para este puesto.

Según las fuentes del diario, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.

Por su parte, Leavitt se limitó a destacar el “éxito rotundo” que ha supuesto el Mundial de Fútbol para EE.UU.

“No solo resultó enormemente beneficiosa para nuestras empresas y economías locales en todo el país, sino que creo que demostró que Estados Unidos es el mejor país del mundo y el presidente está agradecido con Gianni por todos los esfuerzos que tuvo que realizar para hacer realidad ese sueño aquí”, subrayó.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.