Cartelera completa del UFC 329; Conor McGregor vs Max Holloway hoy

El evento UFC 329 ya está listo para hacer historia en Las Vegas con el regreso más esperado de los últimos años: Conor McGregor. El irlandés ha disipado cualquier duda sobre su estado físico y ya se encuentra en la ciudad del combate, donde protagonizará la pelea estelar frente a Max Holloway, en una revancha que llega trece años después de su primer enfrentamiento.

Aquel combate, disputado en una división diferente, terminó con victoria para McGregor, quien más tarde dominaría el peso pluma con una racha de seis triunfos consecutivos y momentos icónicos como su nocaut a Jose Aldo en apenas trece segundos. Ahora, sin embargo, el contexto es bien distinto para ambos.

Antes, el evento ofrecerá una cartelera completa repleta de nombres destacados. Paddy Pimblett y Benoit Saint-Denis protagonizarán el combate coestelar, mientras que los preliminares arrancarán a partir de las 23:00 hora peninsular con enfrentamientos en distintas categorías.

Combates, orden y horarios del UFC 329

Inicio de la cartelera estelar: 21:00 hora local (03:00 hora España)

Conor McGregor vs Max Holloway | peso wélter

Paddy Pimblett vs Benoit Saint-Denis | peso ligero

Cory Sandhagen vs Mario Bautista | peso gallo

Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh | peso mosca

King Green vs Terrance Mckinney | peso ligero

Inicio de la cartelera preliminar: 19:00 hora local (01:00 hora España)

Robert Whittaker vs Nikita Krylov peso medio

Gable Stevenson vs Elisha Ellison peso pesado

Cody Garbrandt vs Adrian Yanez peso gallo

Luke Riley vs Kai Kamaka III peso pluma

Inicio de la cartelera de los primeros preliminares: 17:00 hora local (23:00 hora España)

Tracy Cortez vs Wang Cong peso mosca

Damian Pinas vs Cesar Almeida peso medio

Farid Basharat vs John Garza peso gallo

Ryan Gandra vs Zachary Reese peso medio

Alessandro Costa vs Cody Durden peso mosca

El UFC 329 no solo marca el regreso del luchador más mediático de la historia de las artes marciales mixtas, sino también una oportunidad de redención y ajuste de cuentas. McGregor busca demostrar que aún puede competir al máximo nivel, mientras que Holloway quiere consolidar su estatus como uno de los grandes del momento.

Información tomada de el diario ABC