Cartelera completa del UFC 329; Conor McGregor vs Max Holloway hoy

El evento UFC 329 ya está listo para hacer historia en Las Vegas con el regreso más esperado de los últimos años: Conor McGregor. El irlandés ha disipado cualquier duda sobre su estado físico y ya se encuentra en la ciudad del combate, donde protagonizará la pelea estelar frente a Max Holloway, en una revancha que llega trece años después de su primer enfrentamiento.
Aquel combate, disputado en una división diferente, terminó con victoria para McGregor, quien más tarde dominaría el peso pluma con una racha de seis triunfos consecutivos y momentos icónicos como su nocaut a Jose Aldo en apenas trece segundos. Ahora, sin embargo, el contexto es bien distinto para ambos.
Antes, el evento ofrecerá una cartelera completa repleta de nombres destacados. Paddy Pimblett y Benoit Saint-Denis protagonizarán el combate coestelar, mientras que los preliminares arrancarán a partir de las 23:00 hora peninsular con enfrentamientos en distintas categorías.
Combates, orden y horarios del UFC 329
- Inicio de la cartelera estelar: 21:00 hora local (03:00 hora España)
- Conor McGregor vs Max Holloway | peso wélter
- Paddy Pimblett vs Benoit Saint-Denis | peso ligero
- Cory Sandhagen vs Mario Bautista | peso gallo
- Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh | peso mosca
- King Green vs Terrance Mckinney | peso ligero
- Inicio de la cartelera preliminar: 19:00 hora local (01:00 hora España)
- Robert Whittaker vs Nikita Krylov peso medio
- Gable Stevenson vs Elisha Ellison peso pesado
- Cody Garbrandt vs Adrian Yanez peso gallo
- Luke Riley vs Kai Kamaka III peso pluma
- Inicio de la cartelera de los primeros preliminares: 17:00 hora local (23:00 hora España)
- Tracy Cortez vs Wang Cong peso mosca
- Damian Pinas vs Cesar Almeida peso medio
- Farid Basharat vs John Garza peso gallo
- Ryan Gandra vs Zachary Reese peso medio
- Alessandro Costa vs Cody Durden peso mosca
El UFC 329 no solo marca el regreso del luchador más mediático de la historia de las artes marciales mixtas, sino también una oportunidad de redención y ajuste de cuentas. McGregor busca demostrar que aún puede competir al máximo nivel, mientras que Holloway quiere consolidar su estatus como uno de los grandes del momento.
Información tomada de el diario ABC