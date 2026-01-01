Cártel de Santa Rosa de Lima intenta descarrilar tren en Guanajuato

El Cártel de Santa Rosa de Lima intentó descarrilar un tren en Guanajuato.

El Gobierno del estado confirmó que los hechos ocurrieron el 30 de diciembre en el tramo de Cortazar a Villagrán.

Miembros del Cártel cortaron un aproximado de 40 cm de riel, sin embargo, el tren no volcó.

Gracias a la pericia del operador de la máquina redujo la velocidad, logró pasar, sí pasó una parte del tren (por el riel cortado)”, refirió Jorge Daniel Jiménez, secretario de Gobierno de Guanajuato.

El tren que intentaron detener era de Ferromex, estaba compuesto por 30 vagones y transportaba electrodomésticos como estufas y refrigeradores.

Jiménez Lona agregó que hasta ahora los grupos criminales se habían limitado a arrojar piedras para intentar detener los trenes, con lo que esta es una nueva modalidad de ataque.

Recordó que las vías férreas son competencia federal, con vigilancia actual a cargo de la Guardia Nacional, si bien el Gobierno de Guanajuato mantiene colaboración permanente.

Aquí el tema es prevención, vigilar las vías. Vamos a estar muy pendientes. La instrucción de la gobernadora Libia Dennise es colaborar”, sostuvo en entrevista para Noticieros En Línea.

Con información de López-Dóriga Digital