Carín León y Jelly Roll estrenan “Lighter”, himno del Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene banda sonora. Este viernes se lanzó “Lighter”, la nueva canción de Carín León y Jelly Roll, presentada por la FIFA como el primer sencillo del álbum oficial del torneo. El tema llega en un momento clave para la conversación global sobre el Mundial 2026, porque propone una identidad musical distinta para sus tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

La colaboración también suma a Cirkut en la producción, completando el himno que tiene un artista estadounidense, un cantante mexicano y un productor canadiense para abrir el proyecto musical de la Copa del Mundo que quiere reflejar la diversidad de Norteamérica.

Carín León y Jelly Roll llevan al Mundial 2026 una canción con sello trinacional

A diferencia de otros himnos mundialistas centrados en la fiesta, los ritmos explosivos o la euforia de los estadios, “Lighter” opta por una narrativa más emotiva. Según explicó la FIFA, este lanzamiento marca el inicio del álbum oficial del Mundial 2026, un proyecto diseñado para reunir tanto voces consolidadas como emergentes de diversas regiones del mundo. El sencillo no solo actúa como una canción promocional, también como una declaración de cultura que acompañará al torneo.

La elección de Carín León tampoco pasa desapercibida. Con México como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, su presencia refuerza la representación musical del país dentro de una plataforma global. Por su parte, Jelly Roll aporta una sensibilidad muy reconocible dentro de la escena estadounidense, mientras que Cirkut, ganador del Grammy como Productor del Año No Clásico en 2026, suma el componente canadiense en una colaboración que replica la esencia de los tres anfitriones.

Antes del estreno, tanto los artistas como las cuentas vinculadas al torneo compartieron adelantos en redes sociales, lo que elevó la expectativa entre fans del futbol y de la música. Tras su salida, “Lighter” comenzó a circular en servicios de streaming y en publicaciones oficiales relacionadas con la FIFA World Cup 2026, consolidándose como una de las primeras piezas culturales fuertes del torneo.

Carín León refuerza la presencia de México en el álbum oficial del Mundial 2026

El lanzamiento de “Lighter” también confirma que la música volverá a ser una parte central en la narrativa del Mundial. En un torneo que será el primero con 48 selecciones y con tres países anfitriones, la FIFA parece apostar por una estrategia más amplia construir un universo sonoro que acompañe la conversación meses antes del silbatazo inicial. Esa visión ayuda a explicar por qué el tema ha generado interés más allá de los aficionados al futbol.

Para Carín León, además, este momento representa otra escala dentro de su expansión internacional. Estar al frente de una canción oficial asociada al Mundial 2026 no solo amplifica su presencia fuera de México, también lo coloca en una conversación global donde la música regional mexicana sigue ganando terreno. Con “Lighter”, el cantante se suma a una tradición de canciones ligadas a la Copa del Mundo, pero desde una propuesta menos festiva y más emotiva, algo que podría convertirla en una de las piezas más recordadas rumbo al torneo 2026.

Con información de López Dóriga