Capturan en Parral a “El Chihuas”, presunto asesino del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

La Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Hilario Geovanny Pérez Loera, alías “El Chihuas”, identificado como integrante de la organización delictiva “Cártel Nuevo Imperio”, quien fue puesto a disposición de un juez federal, por su posible participación como autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, ex gobernador de Colima, asesinado el 21 de noviembre de 2010 afuera de su casa, alrededor de las 10 de la mañana.

En conferencia, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, recordó que los hechos en que perdió la vida el ex servidor público ocurrieron en noviembre de 2010 en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Colima, Colima, cuando un hombre que descendió de un vehículo disparó en contra de Cavazos Ceballos. Quien fungiera como jefe del Ejecutivo de esa entidad de 2005 a 2009.

Señaló que la captura de “El Chihuas” fue posible luego de que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación en torno a una organización criminal de la que Hilario Pérez probablemente forma parte como pieza clave, lo que permitió conocer su movilidad para cumplir una orden de aprehensión en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua.

Destacó que el presunto homicida cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que su aseguramiento resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades.

Destruyen precursores químicos para eleboración de drogas

En otros casos de suma importancia, Ulises Lara indicó que se impidió que millones de dosis de drogas lleguen a jóvenes, luego de que personal de las Fiscalías Federales en Michoacán y Sinaloa destruyeron más de 230 toneladas de precursores químicos, relacionados con diversas carpetas de investigación.

En el primer acto, apuntó que la Fiscalía Federal en Michoacán llevó a cabo la destrucción e inhabilitación de más de 174 toneladas de químicos, precursores químicos y narcóticos relacionados con aseguramientos de diversos predios.

En específico, se inhabilitaron 76 toneladas 629 kilos de diversos químicos y 98 mil 66 litros de precursores químicos, entre los que destacan tolueno, plomo, ácido clorhídrico, metanfetamina, hidróxido de amonio, cocaína, entre otros.

En lo que respecta a Sinaloa, se destruyeron siete toneladas 677 kilos y 53 mil 266 litros de sustancias y precursores químicos, como acetato de plomo, cianuro de sodio, alcohol bencílico, hidróxido de sodio, entre otros. Además de 504 mil 459 pastillas de fentanilo, cerca de 75 kilos y 70 litros de fentanilo y objetos del delito como reactores, una centrifugadora y una destiladora.

“Para lograr que la droga mencionada fuera finalmente destruida, fue fundamental la coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina) y la Guardia Nacional (GN), quienes colaboraron en su aseguramiento y el traslado de las sustancias a una empresa especializada para su destrucción, en el Estado de México”.

Agregó que dichas acciones de destrucción de precursores químicos indudablemente reditúan en beneficios para la población, ya que permiten incidir en brindar una mejor calidad de vida y un entorno más seguro a la población.

“En cuanto a la persona detenida, en cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”.

La Fiscalía General de la República reitera su trabajo y compromiso diario a favor de la población a fin de continuar construyendo mejores condiciones de seguridad, paz y cohesión social, así como mantener la búsqueda constante para abatir la impunidad.