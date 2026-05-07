Capturan a prófugo por homicidio cometido en Guadalupe y Calvo

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo mediante orden de aprehensión a René R. Q., persona de 46 años de edad, que se encontraba prófuga de la justicia por el delito de homicidio, ocurrido el 15 de agosto de 2024, en el seccional de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con la indagatoria ministerial, el presunto responsable se encontraba en una tesgüinada en compañía de la víctima de nombre Cecilio T. P., con quien discutió y le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte.

Hechos por los que se mantuvo sustraído de la acción de la justicia hasta ayer miércoles, cuando policías investigadores lo detuvieron en la localidad de Ranchería, ubicada en el referido municipio.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control para ser llevado a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)