Capturan a masculinos en posesión de arma de fuego y marihuana en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos personas de nombres, Francisco Javier G. M. y Alfredo Alejandro O. S., por posesión ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud, en la colonia Los Alcaldes, en Ciudad Juárez.

La detención se llevó a cabo en la calle Félix Alonso Lugo y Bernardo Norzagaray, en donde los agentes investigadores revisaron a los masculinos, localizándoles entre sus pertenencias un arma de fuego tipo pistola, con un cargador desabastecido, así como 3.885 kilogramos y 715 gramos de marihuana distribuidas en dos bolsas de plástico.

Los detenidos de 41 y 35 años de edad, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).