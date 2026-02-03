Capturan a implicado en ataque a diputados de MC en Sinaloa: García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este martes que fue detenido un sujeto por el ataque armado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, este sujeto era responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras y la adquisición de drones para un grupo criminal.

“Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune”, añadió en su publicación en su cuenta de X.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

El pasado 28 de enero, la diputada Elizabeth Montoya y Sergio Torres, líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, fueron agredidos a balazos cuando transitaban en una camioneta color blanco.